Ново-Огарево, Московская область, 6 мая, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы правительства Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики. Об этом он сказал сегодня, 6 мая, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Leonrid Андрей Белоусов

По словам Белоусова, в период пандемии наибольшую угрозу представляет проблема неплатежей. Многие предприятия в условиях высокой неопределенности стараются держать деньги у себя, отметил чиновник.

Стабильность работы трудовых коллективов и предприятий зависит от того, удастся ли в начальный период купировать проблему неплатежей.