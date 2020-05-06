Москва, 6 мая, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов назначен замглавы Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ldpr.ru Борис Чернышов

«Назначить Чернышова Бориса Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», — сказано в документе за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чернышов работал в комитете Госдумы по образованию и науке, был заместителем председателя комитета.

В нижней палате парламента Чернышов представлял Москву и Воронежскую область.