Ярославль, 6 мая, 2020, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославской области накануне Дня Победы ведутся работы по по техническому обслуживанию систем газоснабжения мемориалов «Вечный огонь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Газпром газораспределение Ярославль Обслуживание Вечного огня в Ярославле

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения мемориальных комплексов 9 Мая газовики проведут обследование подводящих газопроводов и проверят работоспособность газовых систем.

Специалисты выполнят техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах «Вечный огонь», находящихся в зоне ответственности акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль». Расположены они в 14 населённых пунктах Ярославской области. Профилактические работы проводятся в течение одного дня. Частица Вечного огня переносится на специальный факел и сохраняется до окончания работ.

«Праздник Победы — священный для всех нас. Поэтому нам особенно приятно выполнить работы по техническому обслуживанию систем газоснабжения Вечных огней в преддверии такого знаменательного, исторического события в жизни нашей страны», — пояснил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.

Работы по проверке систем газоснабжения мемориалов пройдут в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Данилове, Угличе, Мышкине, Любиме, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Тутаеве (левый берег), в посёлках Борисоглебский, Некрасовское, Семибратово и Петровское.