В Костромской области лишиться работы могут 6 тысяч ювелиров
Кострома, 6 мая, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В 2020 году количество работников, занятых в ювелирной отрасли Костромской области, может сократится на 30−40%. Такое предположение в беседе с ИА REGNUM высказал член Совета по ювелирной промышленности Костромской области, сопредседатель Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров.
Пандемия коронавируса стала спусковым крючком для давно назревшего кризиса отрасли — немалую роль в этом сыграло ослабление курса рубля и падение доходов населения. На восстановление рынка уйдет не менее двух лет — считает эксперт.
Напомним, в Костромской области производится более 50% российских украшений из золота и серебра. На предприятиях региона занято более 15 тысяч человек. Костромские ювелирные производства включены в перечень «наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики». Ряд наиболее крупных предприятий внесли в региональный перечень системообразующих организаций. Их финансовое состояние будет отслеживаться властями в «приоритетном порядке».