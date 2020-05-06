Кострома, 6 мая, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В 2020 году количество работников, занятых в ювелирной отрасли Костромской области, может сократится на 30−40%. Такое предположение в беседе с ИА REGNUM высказал член Совета по ювелирной промышленности Костромской области, сопредседатель Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров.

Наталья Диева ИА REGNUM Памятник «Ювелиру-кустарю» в Костроме

«Падение объемов производства в 2020 году составит не менее 30−40%. Думаю, пропорционально с объемами выпуска сократится и количество работающих — также на 30−40%. Что касается закрытия предприятий — это большой вопрос. Рынок может повести себя по-разному — то ли объемы распределятся, то ли часть предприятий уйдет. Золото подорожало на 30−40%. А для ювелиров это обычный расходный материал. Условно, если у производителя было 100 миллионов рублей, и 1 января он мог купить на них 50 килограммов золота, то сейчас на эти же деньги можно приобрести 30 килограмм. Соответственно, для работы с материалом нужно меньшее количество людей.»

Пандемия коронавируса стала спусковым крючком для давно назревшего кризиса отрасли — немалую роль в этом сыграло ослабление курса рубля и падение доходов населения. На восстановление рынка уйдет не менее двух лет — считает эксперт.

«Мы даже без влияния фактора коронавируса уже 6 лет подряд ощущали падение доходов населения, падение курса рубля. Коронавирус только усиливает ситуацию, причем она ухудшается в геометрической прогрессии. Интернет-торговля не спасет — она дает в лучшем случае 5−10% прибыли. Думаю, рынок будет восстанавливаться не менее 2−3 лет, это относится и к костромским ювелирам»

Напомним, в Костромской области производится более 50% российских украшений из золота и серебра. На предприятиях региона занято более 15 тысяч человек. Костромские ювелирные производства включены в перечень «наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики». Ряд наиболее крупных предприятий внесли в региональный перечень системообразующих организаций. Их финансовое состояние будет отслеживаться властями в «приоритетном порядке».