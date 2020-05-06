Кострома, 6 мая, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Администрация города Костромы сообщила о завершении отопительного сезона с 6 мая. В областном центре начали отключать батареи в жилых домах и учреждениях социальной сферы.

«В конце третьей декады апреля температура воздуха в ночное время колебалась около нулевых отметок. Отключение тепла до настоящего времени было невозможно», — прокомментировали решение власти.

Напомним, ранее горожане на самоизоляции страдали от жары в квартирах и массово писали об этом в социальных сетях. По правилам, отопление можно отключать после того, как среднесуточная температура воздуха установится на отметке в +8 градусов на протяжении 5 дней.

После завершения работ по отключению тепла городские ТЭЦ, котельные и теплосети начнут готовить к зиме. На объектах проведут профилактические и ремонтные работы.