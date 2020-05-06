Кострома, 6 мая, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В Костроме на покупку новых барьерных ограждений для моста через реку Кострому планируют потратить 8 миллионов 670 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Gradkostroma.ru Мост через Кострому

Электронный аукцион объявила подрядная организация АО «Ярдормост». По условиям закупки, ограждения должны быть оцинкованы и оснащены световозвращателями.

Капитальный ремонт переправы через реку Кострому начали в феврале 2020 года. На выполнение работ по муниципальному контракту уйдет около двух лет, на эти цели выделено 487 миллионов рублей.

В течение этого времени ярославский подрядчик будет обязан обустроить на мосту ливневую канализацию, отремонтировать дорожное полотно, выполнить капремонт тротуаров и подъездов. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.

Отметим, что в Ярославской области предприятие АО «Ярдормост» (ранее ГП «Ярдормост») зарекомендовало себя не лучшим образом. Так, в 2016 году местные власти остались недовольны работами компании по содержанию улично-дорожной сети. В 2019 году контракт по ремонту дороги Рязанцево — Горки в регионе признали провальным. Асфальт не прошёл проверку на качество. Подрядчиком по госзаказу на 112 миллионов рублей тогда выступил АО «Ярдормост».