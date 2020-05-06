Кострома, 6 мая, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Костромичи предлагают властям увеличить срок предоставления бесплатных земельных участков под огороды. Об этом многие люди пишут в социальных сетях — передает ИА REGNUM.

Pixabay.com Картофель

В районах области заканчивают работу по формированию реестра земель, которые для выращивания картофеля и овощей могут получить все желающие. По мнению горожан, «антикорнавирусную» меру поддержки необходимо пересмотреть. Усилия, вложенные в обработку огородов, могут не оправдать себя за сезон.

«Идея была бы хорошая, если надел давали бы на продолжительное время. А так, больше расходов, чем получишь урожая. Купи навоз, удобрения, внеси, обработай землю, купи семена плюс расходы на полив, на дорогу. И на следующий год обработанный участок оставляешь кому-то.»

«Надо начать обрабатывать и выйти к властям с предложением — продолжить эту программу и, может, закрепить участки без права собственности, в пользование, лет на 10−15…Кому-то огород не нужен, а нужен сейчас всего лишь участок под картошку. И это для людей действительно хороший вариант.»

«Если бы давали не на один сезон, это да. А так получается целину вспаши, удобрение внеси и потом, через год, когда от земли можно ждать отдачу, должен вернуть.»

Напомним, раздать земельные наделы власти решили абсолютно всем желающим. Учитывая экономические последствия пандемии, фермерские продукты могут стать немалым подспорьем для костромских семей. Всего на территории Костромской области для временной передачи на один сезон готовят более 1800 гектаров земли — 587 участков. Для того, чтобы получить надел, костромичам необходимо обратиться в администрации муниципалитетов до 25 мая.