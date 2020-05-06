Костромичи просят у властей землю под огороды на длительный срок
Кострома, 6 мая, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Костромичи предлагают властям увеличить срок предоставления бесплатных земельных участков под огороды. Об этом многие люди пишут в социальных сетях — передает ИА REGNUM.
В районах области заканчивают работу по формированию реестра земель, которые для выращивания картофеля и овощей могут получить все желающие. По мнению горожан, «антикорнавирусную» меру поддержки необходимо пересмотреть. Усилия, вложенные в обработку огородов, могут не оправдать себя за сезон.
Напомним, раздать земельные наделы власти решили абсолютно всем желающим. Учитывая экономические последствия пандемии, фермерские продукты могут стать немалым подспорьем для костромских семей. Всего на территории Костромской области для временной передачи на один сезон готовят более 1800 гектаров земли — 587 участков. Для того, чтобы получить надел, костромичам необходимо обратиться в администрации муниципалитетов до 25 мая.