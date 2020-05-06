Ярославль, 6 мая, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России поручила прокурору Ярославской области проверить действия органов власти региона на предмет поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры. Такие же задания получили прокуроры еще ряда регионов.

Прокуратура Ярославской области

Прокурорам поручено «провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов Российской Федерации по предоставлению бизнесу мер поддержки», а также «при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов».

Такие задания наряду с Ярославской областью получили прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской и Иркутской областей. поручено .