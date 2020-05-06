Калуга, 6 мая, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Банк России выпустил серию памятных монет по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила 6 мая корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Фото калужского отделения ГУ Банка России по ЦФО В серии «Оружие Победы» — 19 памятных недрагоценных монет номиналом 25 рублей, тираж каждой — миллион.

В серии «Оружие Победы» — 19 памятных недрагоценных монет номиналом 25 рублей, тираж каждой — миллион. Монеты изготовлены из металла серого цвета. Пока в Калужскую область поступили девять из 19 монет. На оборотной стороне изображены известные конструкторские разработки, сыгравшие важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Это стрелковое оружие, танки гаубицы, самолеты и корабли.

«Традицию выпуска памятных монет, посвящённых военной тематике, установили в советское время. Тогда была выпущена первая юбилейная монета в честь 20-летия окончания Великой Отечественной войны в 1965 году. На ней был изображен монумент воину-освободителю, находящийся в берлинском Трептов-парке», — сказала Ирина Карлаш.

Все монеты, выпущенные в честь 75-летия Победы, являются законным средством наличного платежа.