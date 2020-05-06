Ярославль, 6 мая, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославской больнице № 3 откроют койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Коронавирус

Койки будут открыты на месте обсерванта, ранее работавшего в больнице, а обсервант переведут в санаторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе. Санаторий принадлежит региональным властям и сейчас закрыт для приема отдыхающих. Туда будут направлять граждан, которые находились в контакте с заболевшими.