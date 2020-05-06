Ярославль, 6 мая, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В ярославский «Локомотив» переходит защитник московского ЦСКА Алексей Марченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском клубе. Защитник подписал контракт с «Локомотивом» до 30 апреля 2022 года.

ХК «Локомотив» Алексей Марченко подписывает контракт

28-летний хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге за «Детройт Ред Уингз», провел 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. На бомбардирском счету в КХЛ 16 забитых шайб и 61 результативная передача. Марченко является действующим обладателем Кубка Гагагина, в 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.

Это уже четвертый игрок обороны, которые переходит в ярославскую команду в это межсезонье. Ранее «Локомотив» объявил о соглашениях с Зиятом Пайгиным, Денисом Баранцевым и Атте Охтамаа.