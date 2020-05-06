Ярославль, 6 мая, 2020, 12:58 — ИА Регнум. 5 мая в Ярославле скончался фельдшер бригады скорой медицинской помощи Дмитрий Груздев. Об этом сообщает группа ярославской «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» в социальной сети «Вконтакте».

Okgvv-mc.ru Госпиталь ветеранов войн

Дмитрию Груздеву было 54 года. По данным портала 76.ru, Дмитрий Груздев лечился от COVID-19 в Госпитале ветеранов войн. Погибший фельдшер проработал на станции скорой медицинской помощи 34 года.

«Дмитрий Анатольевич отличался высоким профессионализмом и исполнительностью. На него можно было положиться даже в самых сложных клинических ситуациях. Пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников станции скорой медицинской помощи. Имел многочисленные благодарности от администрации и населения города. Администрация и коллектив ГБУЗ ЯО «ССМП и ЦМК» скорбит и выражает соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении группы «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 мая по официальным данным в Ярославской области от COVID-19 скончались 11 человек.