Железноводск, Ставропольский край, 6 мая, 2020, 12:56 — ИА Регнум. «Терренкур Победы» в Железноводске откроют в День города в сентябре этого года. Дату торжественного открытия пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Администрации Железноводска В мастерких готовят фонари-гвоздики

«Мы планировали открыть тематическую тропу здоровья в преддверии юбилея Великой Победы — 7 мая, но из-за режима самоизоляции приняли решение дату открытия памятного места перенести на сентябрь, чтобы разделить торжественность момента со всеми горожанами, а главное с нашими ветеранами, ведь это их праздник», — говорит мэр города Евгений Моисеев.

Стоит отметить, что освещать единственный в стране «Терренкур Победы» будут 6-метровые фонари, выполненные в виде цветов гвоздик, а по всей протяженности пешеходной тропы, которая ведет с центральной улицы к исторической части Каскадной лестницы, будут размещены инсталляции, рассказывающие о жизни города-госпиталя Железноводска. Каменную стелу у входа на терренкур украсит текст благодарственной телеграммы, которую Сталин направил медикам Железноводска за их самоотверженный труд.

Владсти города отмечают, что благоустройство «Терренкура Победы» в Железноводске ведется на средства, полученные от курортного сбора.