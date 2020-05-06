Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Потепление в Петербурге до 17 градусов продолжает обваливать индекс самоизоляции горожан. К полудню среды, 6 мая, он находится в «красной зоне» и составляет всего 2 балла из пяти, что означает «на улице очень много людей», констатирует сервис «Яндекса».

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний Петербург (фото 2019 года)

Напомним, что все ограничительные меры в Петербурге были продлены по 12 мая, однако ситуация с их соблюдением остается очень плохой.

Даже в Москве, с электронной пропускной системой, индекс упал ниже тройки — до 2,6 балла. Стоит признать, что во всех остальных крупных городах России ситуация с самоизоляцией на 6 мая еще хуже, чем в Петербурге и Москве: кроме Ростова-на-Дону все они показывают результат даже ниже «двойки».

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Напомним, за последние сутки число официально зафиксированных зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 5 тыс. 884 человек. Число подтвержденных летальных случаев выросло до 40. За время эпидемии в городе погибли 12 медиков.