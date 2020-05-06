Чебоксары, 6 мая, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В столице Чувашии в Заволжье приступили к строительству 31-километрового газопровода. Это позволит не только газифицировать населённые пункты, но и повысит инвестиционную привлекательность территории. Работы идут по графику, взятые на себя обязательства Чувашия выполняет полностью. Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев в ходе поездки в Заволжье, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Газовые трубы

Работы выполняются в рамках программы газификации регионов за счёт средств республиканского и местного бюджета, а также «Газпрома». Общая протяженность магистрали по территории Чувашии превысит 31 км.

Cap.ru Сварочные работы

Cap.ru Протяжённость газопровода превысит 31 км

Строительство газораспределительных сетей протяженностью 25,6 км в населённых пунктах ведётся за счёт бюджетных средств. На это потребуется свыше 154 млн рублей. Будут газифицированы поселки Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка, Октябрьский, где насчитывается около 2,5 тыс. домовладений. Голубое топливо также получат расположенные здесь базы отдыха, санаторий.

Республиканские власти отмечают, что работы идут по графику. До конца 2020 года планируется обеспечить технологическую готовность, то есть газовая труба будет доведена до населенных пунктов. В следующем году проложат инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Врио главы Чувашии подчеркнул, что Заволжье получит новый импульс развития, будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания.

«Процесс [газификации] активно реализуется. Он позволит обеспечить комфортными условиями проживания не только жителей, но и создаст новые условия для развития инвестиционного процесса», — сказал Олег Николаев.

Cap.ru Схема размещения газопровода

По данным властей, в Чувашии уровень газификации составляет 93,2%, газифицировано более 490 тыс. квартир и домовладений, а также свыше 8,9 тыс. объектов промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых организаций. Отметим, что на начало 2019 года уровень газификации России достиг 68,6%.