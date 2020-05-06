Калуга, 6 мая, 2020, 12:28 — ИА Регнум. 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 6 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории

По данным областного оперштаба, всего в регионе зафиксировано 1486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1304 человек находятся на лечении. Семь человек — в реанимации. 170 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (332), в Обнинске (208), в Боровском районе (162), в Малоярославецком районе (146) и в Думиничском районе (81).

В области продолжается работа по формированию резерва коек. К концу мая он достигнет 1200 и в изоляторах — 190. За прошедшие сутки в регионе было проведено 900 исследований. По мнению руководителя калужского областного управления Роспотребнадзора Светланы Рожковой, это один из самых высоких показателей в стране из расчета на 100 тысяч населения.