Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в неофициальном порядке установлен 12-й случай смерти среди медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией. Часть летальных случаев среди медиков признана представителями власти, другая часть — никак не комментировалась.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина

Умерла 46-летняя медсестра травматологического отделения НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Ольга Новикова. Это 12-й известный случай смерти медиков в городе с начала пандемии. Об этом 6 мая сообщается в неофициальном «Списке памяти». Власти Петербурга подтвердили печальную весть.

Ранее сообщалось, что за апрель 2020 года в НИИ скорой помощи коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 сотрудников.

Также 5 мая Смольный подтвердил смерть еще троих медиков и выразил соболезнования семьям погибших в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако не все жертвы удостоились официального признания и соболезнований от власти.

Согласно открытым данным, ранее в Санкт-Петербурге скончались два врача Александровской больницы — 50-летний анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и 51-летний заведующий нейрохирургическим отделением Алексей Филиппов. Умерла врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой медицинской помощи 69-летняя Антонина Рында. А утром 5 мая стало известно о смерти старшего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича.

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Также умерли семь других медицинских работников — санитарки и медицинские сестры. Среди них 55-летняя Светлана Давтян и 30-летняя Мария Тышко из Госпиталя для ветеранов войн, 58-летняя медсестра районной поликлиники Наталья Рожкова, 56-летняя медсестра детской больницы Святой Марии Магдалины Елена Суглобова, 56-летняя операционная сестра Валентина Шужина.

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Также скончались две санитарки закрывавшегося на карантин Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.