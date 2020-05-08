Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, на котором планируется обсудить, как выполняются принятые ранее решения по борьбе с коронавирусом. Также предполагается, что на совещании, которое пройдёт в онлайн-формате, будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:34 06.05.2020 «На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — подчеркнул ранее пресс-секретарь главы государстваДмитрий Песков. Читайте также: Путин обсудит сроки выхода из режима ограничений по коронавирусу

11:40 06.05.2020 Предполагается, что совещание в онлайн-формате пройдёт в районе 13:00—14:00 мск.

11:45 06.05.2020 Напомним, ранее президент РФ Владимир Путинв ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений.

11:58 06.05.2020 Участие главы правительства РФ Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным — Песков

12:23 06.05.2020 Напомним, 30 апреля стало известно о выявлении у Михаила Мишустина коронавируса нового типа. Он продолжает лечение. Читайте также: Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьер-министра РФ

12:40 06.05.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:39 06.05.2020 Добавим, по данным Роспотребнадзора РФ, всего по состоянию на 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

14:19 06.05.2020 «К 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений. В комплексе, на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов», — сказал президент РФ Владимир Путин 30 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам.

14:21 06.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова подробно разъяснит президенту РФ Владимиру Путину пункты плана по снятию ограничительных мер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данный план ранее уже был представлен главе государства, а уже в ходе совещания 6 мая последуют подробные разъяснения. Читайте подробнее: Путину подробно представят пункты плана по снятию ограничений

14:28 06.05.2020 Планируется, что Анна Попова и Сергей Собянин выступят на совещании у Владимира Путина с докладами.

15:29 06.05.2020 Путин 7 мая проведет совещание о ситуации в сфере транспорта.

15:30 06.05.2020 Путин передал привет всем от Михаила Мишустина. По словам главы государства, у него все нормально, болезнь протекает в легкой форме.

15:30 06.05.2020 Опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, губернаторам нужно принять решение о дальнейших действиях в регионах — заявил Путин.

15:31 06.05.2020 Глава Министерства труда: 9,5 млрд ушло на выплаты по маткапиталу.

15:33 06.05.2020 Читайте также: Путин передал привет министрам от Михаила Мишустина

15:36 06.05.2020 Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили около 66 тысяч семей, безработных в РФ — 1миллион 243 тысячи человек, — глава Минтруда.

15:37 06.05.2020 7 мая правительство и президент России Владимир Путин рассмотрят положение дел в транспортной отрасли России. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте», — заявил Путин. Он подчеркнул, что правительство проделало большую работу по поддержке национальной экономики — не только с точки зрения выплат домохозяйствам, но и помощи предприятиям. Подробности в материале: Путин проанализирует ситуацию в транспортной отрасли на фоне эпидемии

15:41 06.05.2020 Глава Минздрава: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.

15:42 06.05.2020 К 5 мая власти должны были разработать рекомендации по постепенному и аккуратному выходу из режима ограничений, и эта работа проделана. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Сегодня заслушаем подготовленные предложения», — заявил Путин. Читайте подробнее: Программа постепенно выхода их режима ограничений подготовлена — Путин

15:46 06.05.2020 Ситуация с коронавирусом в регионах требует дифференцированного подхода к решению возникающих проблем. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённые обоснованные смягчения», — заявил Путин. Об этом: Поспешность может обернуться откатом назад — Путин о смягчении ограничений

15:48 06.05.2020 Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из прямой трансляции

15:51 06.05.2020 Из федерального бюджета семьям, имеющим право на маткапитал, уже перечислено 9,5 млрд рублей. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребёнка в возрасте до трёх лет», — заявил Котяков. «На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 млн 898 тыс. детей. Мы из федерального бюджета выделили уже 9,5 млрд рублей на эти цели», — подчеркнул он. Читайте также: Министр труда рассказал о финансовой помощи семьям на фоне эпидемии

15:52 06.05.2020 Глава Минздрава РФ: ситуация с медоборудованием и тестами стабильна, налажено производство.

15:53 06.05.2020 Глава Минэкономразвития: общий объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 млрд руб. В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.

15:53 06.05.2020 Выступление Михаила Мурашко. Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из прямой трансляции

15:53 06.05.2020 Число безработных в России выросло до 1 млн 243 тыс. человек. Об этом заявил министр труда Антон Котяков 6 мая в ходе видео-совещания с президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что после 1 марта на учёт в качестве безработных встали 735 тыс. человек. Читайте подробнее: Глава Минтруда: в России насчитывается 1,2 млн безработных

15:54 06.05.2020 Выплаты на детей семьям, имеющих право на материнский капитал, производятся в основном дистанционно, и в перспективе финансовую помощь по этому каналу смогут получить свыше 3 млн российских детей. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Для получения данных выплат гражданам достаточно дистанционно направить только одно заявление. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда», — заявил Котяков. Подробности в материале: Котяков рассказал, как граждане России получают помощь от государства

15:55 06.05.2020 В России на выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, выделено из бюджета 9,5 млрд рублей. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом: Глава Минтруда назвал сумму выделенных на маткапитал средств

15:57 06.05.2020 Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина — Решетников.

15:58 06.05.2020 На сегодняшний день можно сделать вывод, что мужское население болеет COVID-19 тяжелее, чем женское. Об этом в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко: мужчины болеют COVID-19 тяжелее, чем женщины

15:59 06.05.2020 С 15 апреля в России сертификаты на материнский капитал выдаются в полностью автоматизированном режиме. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Начиная с 15 апреля, мы полностью перешли в автоматизированный беззаявительный принцип предоставления сертификатов на материнский капитал», — заявил Котяков. Подробности в материале: Котяков рассказал о новациях в предоставлении маткапитала гражданам

16:00 06.05.2020 Вызываемое коронавирусом нового типа заболевание тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин. Об этом заявил 6 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина. Подробности в материале: Мурашко: мужчины болеют COVID-19 тяжелее женщин

16:02 06.05.2020 Свыше 66 тысяч семей получили в России с 15 апреля без заявления сертификат на получение материнского капитала. Об этом 6 мая в ходе видеосовещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Читайте подробнее: В РФ материнский капитал с 15 апреля получило 66 тыс семей — глава Минтруда

16:02 06.05.2020 В России ситуация с медицинским оборудованием и тестами на коронавирус стабильна, заявил 6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко назвал стабильной ситуацию с медоборудованием и тестами в России

16:02 06.05.2020 В России в ускоренном порядке введут дополнительные ежемесячные выплаты для детей семьям с небольшими доходами. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «С 1 июня — на месяц раньше первоначально запланированного срока, — мы начнём предоставлять ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Размер данной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка в соответствующем регионе», — заявил Котяков. Читайте также: Семьи с низкими доходами получат дополнительные выплаты — Котяков

16:02 06.05.2020 Анна Попова: Ситуация с коронавирусом в России уникальна в силу особенностей страны.

16:09 06.05.2020 Общий объем налоговых отсрочек, предоставленных российским предпринимателям в связи с кризисом, оценивается в 217 млрд рублей. Об этом заявил 6 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина. Читайте подробнее: Минэкономразвития: бизнесу даны налоговые отсрочки на 217 млрд рублей

16:10 06.05.2020 В отраслях экономики России, наиболее сильно пострадавших из-за введения ограничительных мер, работает 6 млн человек, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Читайте также: Решетников: в наиболее пострадавших отраслях работает 6 млн человек

16:10 06.05.2020 Собянин: С 13 мая заработают все промышленные предприятия.

16:11 06.05.2020 За два месяца, начиная с 1 марта, в качестве безработных в России зарегистрировано 735 тыс. граждан. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано безработных 1 млн 240 тыс. человек. В том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Котяков рассказал о ситуации на рынке труда на фоне эпидемии

16:16 06.05.2020 Решение о снятии ограничительных мер карантина, связанных с новым коронавирусом, можно принимать только на основе мнения ученых. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Читайте также: Путин заявил, что снимать ограничения можно только на основе мнения ученых

16:23 06.05.2020 Собянин: предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболевания СOVID-19, по ним ограничения должны оставаться жесткими.

16:23 06.05.2020 Собянин: в Москве кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости. Госпитализация больных в Москве находится на одном уровне, это говорит о стабилизации ситуации.

16:24 06.05.2020 Четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей получают помощь в порядке антикризисных мер. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей страны попадают в пострадавшие отрасли и, как следствие, на них распространяются те или иные режимы помощи», — заявил Егоров. Читайте также: Четверть предприятий в России оказались в числе пострадавших — ФНС

16:25 06.05.2020 Режим самоизоляции не ослабевает, ему нужно четко следовать — Собянин.

16:26 06.05.2020 Путин: планы открытия предприятий промышленности и стройки обоснованны.

16:27 06.05.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизирована. Подробности в материале: Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизирована

16:27 06.05.2020 Путин: Я не услышал ничего, что касается поддержки работников социальных учреждений, прошу главе Минтруда обратить внимание.

16:28 06.05.2020 Мы вступаем в более сложный период с точки зрения экономики — и. о. премьера Белоусов.

16:28 06.05.2020 Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен — Собянин.

16:29 06.05.2020 Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из прямой трансляции

16:31 06.05.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая режим самоизоляции для граждан в столице отменен не будет. Об этом: Собянин: самоизоляция граждан в Москве продолжится после 12 мая

16:32 06.05.2020 Информация о мерах поддержки экономики должна быть широко и быстро распространена, чтобы частный сектор учитывал выплаты государства в своих решениях. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Нужно сейчас как можно шире эту работу развернуть. Некоторые ведь выплаты у нас намечены где-то только на середину месяца… поэтому нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Потому что основные решения собственниками компаний будут приниматься как раз после 12 мая. Я вас прошу обратить на это внимание», — добавил Путин. Подробности в материале: Путин заявил о рисках плохой информированности населения о мерах поддержки

16:35 06.05.2020 Граждане России и бизнес страны должны получить полную и достоверную информацию о предоставляемых им мерах поддержки. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Подробности в материале: Путин дал поручение сообщить жителям РФ о мерах их поддержки

16:38 06.05.2020 Роспотребнадзор разработал проект чётких методических рекомендаций по поэтапному снятию ограничительных мероприятий.

16:42 06.05.2020 Снятие ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, будет проходить в три этапа. Об этом 6 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции», — заявила Попова. «На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций», — продолжила она. Об этом: Ограничительные меры из-за коронавируса снимут в три этапа — Попова

16:45 06.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что тактика российских властей по борьбе с коронавирусом оказалась абсолютно правильной. Читайте также: Путин: российская власть выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом

16:49 06.05.2020 В Москве не растёт количество тяжёлых пациентов с коронавирусом, что говорит о стабилизации ситуации. Об этом 6 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Об этом: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

16:51 06.05.2020 Дифференцированный подход к борьбе с эпидемией коронавируса в зависимости от ситуации в регионов оказался эффективным, и на российский опыт уже ориентируются другие страны. Вместе с тем общую координацию антикрантинных мероприятий должно осуществлять правительство России. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны — мы это видим. Хорошо, если у них тоже так получается», — заявил Путин. Читайте подробнее: Зарубежные страны заинтересовались опытом России в борьбе с эпидемией — Путин

16:58 06.05.2020 Показатели по налогам за апрель 2020 года упали на 30%. Об этом 6 мая заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Если говорить об апреле, апрельские показатели по налогам упали на 30%. Наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых», — заявил Егоров. Читайте также: В ФНС рассказали о падении налоговых сборов из-за коронавируса

17:01 06.05.2020 В Москве с 12 мая частично снимут ограничительные меры, сообщил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Об этом: С 12 мая в Москве начнут работу промпредприятия и стройки

17:09 06.05.2020 В Москве сохранится режим самоизоляции после частичного снятия ограничительных мер. Об этом 6 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Об этом: Собянин: режим самоизоляции в Москве с 12 мая не ослабевает

17:10 06.05.2020 При принятии решений о снятии ограничительных мер в регионах нужно будет учивать ряд показателей, в том числе темпы прироста заболеваемости, охват тестирований на коронавирус и свободный коечный фонд. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть возвращены. Об этом: Решение о снятии ограничений с 12 мая будут принимать главы регионов

17:12 06.05.2020 О каком-либо пошаговом плане выхода из самоизоляции говорить ещё рано, считает депутат Госдумы («Справедливая Россия») Валерий Гартунг. Об этом он 6 мая заявил ИА REGNUM, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о планируемом поэтапном выходе из самоизоляции. Об этом: Рано думать о выходе из самоизоляции, сначала нужно убрать перегибы

17:26 06.05.2020 В Госдуме раскритиковали предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой по выходу из режима самоизоляции. «Нет никакой логики и здравого смысла в том, что открытие парков и скверов, где можно заниматься спортом и совершать прогулки, стоит на третьем этапе, а занятия спортом — на первом этапе и прогулки — на втором», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в Telegram-канале. Читайте подробнее: В Госдуме не видят логики в предложениях Поповой по снятию ограничений

17:26 06.05.2020 Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании о реализации мер поддержки в экономической и социальной сферах в рамках работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Тверской губернатор Руденя принял участие в совещании у Путина

17:33 06.05.2020 Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из видео. kremlin.ru

17:46 06.05.2020 Исполняющий обязанности главы правительства Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики. Читайте также: Белоусов предупредил о вступлении в более сложный экономический период

17:54 06.05.2020 Российские банки получили 35 тысяч обращений о реструктуризации кредитов от предприятий малого и среднего бизнеса и 146 тысяч таких обращений от физических лиц, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Читайте подробнее: Банки получили 146 тысяч заявок от граждан на реструктуризацию кредитов

18:28 06.05.2020 Главный санитарный врач России Анна Попова. Council.gov.ru

19:54 06.05.2020 Борьба с распространением COVID-19 породила множество вопросов к системе управления. Одним из ключевых из них был вопрос о распределении полномочий между федеральной и региональной властью, заявил политолог Николай Евдокимов. Читайте также: Пандемия показала, что многие губернаторы не справляются с обязанностями

20:04 06.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что запуск промышленных предприятий и строительных площадок в Москве с 12 мая вполне оправдан. Читайте также: Путин дал добро на открытие предприятий и запуск стройплощадок в Москве

21:19 06.05.2020 Строительная площадка. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:18 06.05.2020 Правительство России выделило около 49 млрд рублей на выплаты за особые условия труда медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у главы государства. Читайте также: На выплаты медикам за работу с больными COVID-19 выделено 49 млрд рублей

22:39 06.05.2020 Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом: Семьям умерших от COVID-19 медработников выплатят 2,7 млн рублей

22:41 06.05.2020 Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из видео. kremlin.ru

08:27 07.05.2020 Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации. Подробности в материале: Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам

09:08 07.05.2020 Поручения по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин 6 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Читайте подробнее: Тульский губернатор дал поручения по выводу экономики на системную работу

09:19 07.05.2020 «Безусловно, развитие экономики региона — одно из важных направлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и чётко выверенными. По поручению президента России Владимира Путина будет разработан план мероприятий по постепенному запуску экономики с учётом данных приоритетов после 11 мая», — дал поручения глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Читайте подробнее: В Адыгее разработают план по поэтапному запуску экономики — Кумпилов

09:33 07.05.2020 К 8 мая в Саратовской области подготовят поэтапный план выхода из режима ограничительных мер. Об этом: Саратовские власти готовят поэтапный план смягчения ограничений

11:50 07.05.2020 Все предприятия Сахалинской области возобновят работу до конца мая, люди вернутся на рабочие места. Об этом заявил 7 мая губернатор региона Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями Смирныховского района. Он напомнил, что 6 мая президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов запускать программы восстановления на своих территориях в зависимости от обстановки по коронавирусу. На Сахалине с 12 мая будут открываться отдельно стоящие магазины непродовольственных и промышленных товаров, населению снова будут оказывать бытовые услуги.

12:36 07.05.2020 В Госдуме прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом из-за открытия строек и предприятий в рамках поэтапного выхода из самоизоляции. Подробности в материале: В Госдуме видят противоречия в решениях Собянина

13:01 07.05.2020 Перед снятием ряда ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом, главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к местным предпринимателям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Он напомнил, что после праздника Победы в республике начнётся поэтапное смягчение режима. Постепенно всё больше видов сфер получат разрешение на возобновление работы. В связи с этим специалисты разработали ряд рекомендаций по профилактике, которые должны соблюдать у себя работодатели.

13:08 07.05.2020 Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения, появившиеся ранее в соцсетях и мессенджерах, о якобы поэтапном снятии ограничений в регионе. В сообщениях даже указывались конкретные даты. «Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат и мероприятий, недостоверное. О том, какие ограничения будут действовать с 12 мая, станет известно после очередного заседания краевого оперативного штаба», — сообщили в региональном оперштабе 7 мая.

13:48 07.05.2020 Власти Бурятии разработали график поэтапного снятия ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусом. Министерство промышленности и торговли республики начал рассылку документа по местным предприятиям. Напомним, уже с 10 мая в регионе должны возобновить работу магазины стройматериалов, мебели и книг, а также автосалоны и ряд бытовых служб. Через два дня смогут открыться магазины одежды, обувные и ювелирные магазины, фотосалоны и сервисы по ремонту бытовых приборов.

15:13 07.05.2020 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании с членами правительства. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

15:42 07.05.2020 Перечень предприятий, которые получат разрешение возобновить работу, в Ивановской области будет расширен с 12 мая, однако от руководства предприятий будут требовать жесткого соблюдения требований безопасности. «За нарушение регламента штрафом теперь не отделаться, сразу — приостановка деятельности предприятия, хочу вас всех об этом предупредить», — сказал губернатор Станислав Воскресенский. Читайте также: Ивановским предприятиям разрешат работать, но ужесточат требования

16:27 07.05.2020 В Крыму продлили режим самоизоляции до 18 мая, потом в республике будет возобновлена деятельность ряда предприятий Об этом: В Крыму продлили самоизоляцию до 18 мая

17:56 07.05.2020 Цифровой пропуск. Фото: mos.ru

07:42 Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 6 мая. Также обсуждались предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавируса.

09:00 Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили 8 мая в правительстве региона. К этому не располагает эпидобстановка в регионе. Кроме того, краевые власти прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и медиков. Сейчас готовятся изменения в соответствующий указ губернатора края. Помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции. Читайте также: В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

10:26 Выступление Михаила Мурашко. Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из прямой трансляции

12:18 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции до 1 июня. Кроме того, с 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Однако Жвачкин также объявил о некотором смягчении ограничений.

13:14 С 12 мая в Томской области будут разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе — откроются стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня в регионе разрешат семейные прогулки и прогулки с детьми — во дворе собственного дома, в парках, в скверах, но с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих. «Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований. До конца мая — начала июня откроем для посетителей музеи, библиотеки, а также автошколы и некоторые другие учреждения», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.