Ульяновск, 6 мая, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные на 6 мая

По данным на 6 мая (10:35 мск), в Ульяновской области за сутки подтверждено инфицирование SARS-CoV-2 у 29 человек, общее число заражённых с начала пандемии достигло 573.

Новых выздоровевших за сутки нет. Всего переболели COVID-19 в Ульяновской области 89 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 6 мая выявили 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных заражений достигло 13 550.

Подробнее: В Поволжье выявлено 13550 случаев заражения коронавирусом