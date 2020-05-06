Чебоксары, 6 мая, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выросло число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 и число выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперштаба РФ на 6 мая

По данным на 6 мая (10:35 мск), за сутки в Чувашии подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражённых достигло 892.

Также за последние сутки выздоровели 12 человек, общее число переболевших COVID-2019 достигло в Чувашии 161.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев считает, что нужно «более жёстко реагировать на факты нарушения» домашнего карантина со стороны жителей, у которых выявлено заражение коронавирусом и кто вопреки предписанию выходит из дома. Это может стать причиной развития эпидемиологической ситуации «в негативном ключе».