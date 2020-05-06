Ярославль, 6 мая, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки от COVID-19 умерли шесть человек. Об этом 6 мая сообщает федеральный штаб по ситуации с коронавирусом. Ранее за весь период сообщалось о пяти погибших, таким образом, число жертв эпидемии удвоилось.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика по коронавирусу в Ярославской области

За сутки в регионе был выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции, общее число заразившихся, по официальным данным, достигло 880.

Таким образом, эпидемия на территории региона развивается, тенденции к спаду количества заразившихся пока нет. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уточнил, что шесть человек, попавших в федеральную статистику, скончались с 1 по 5 мая.