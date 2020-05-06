Нью-Дели, 6 мая, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В сети появились снимки внедорожника Jimny с пятью дверьми. Изображения новинки размещены на сайте издания IndianAutosBlog.

IndianAutosBlog Пятидверный Suzuki Jimny

Данное исполнение вседорожника будет продаваться исключительно на индийском автомобильном рынке.

Модель будет оснащена увеличенной колёсной базой, дверьми для задних пассажиров и другой линией остекления.

Сборка пятидверки будет производиться на заводе Maruti Suzuki в Индии. На этом же предприятии будет осуществляться и производство классической трехдверной версии. По мнению менеджеров компании, высокая локализация производства значительно снизит цену автомобиля, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на продажах авто.

Линейка моторов нового авто не раскрывается, но известно, что оно будет оснащено системой полного привода уже в базовой версии.

Напомним, в марте текущего года продажи Suzuki в РФ составили 787 единиц, что на 27% больше результата прошлого года.

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