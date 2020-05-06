Дзержинский район, Калужская область, 6 мая, 2020, 11:54 — ИА Регнум. 90-летняя женщина погибла при пожаре в своём доме в деревне Фролово Дзержинского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Женщина проживала одна. Возгорание жилого дома произошло около 21:00. При тушении пожара внутри помещения было обнаружено тело хозяйки. Причины возникновения пожара устанавливаются.

По данному факту следственными органами проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.