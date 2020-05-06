Кострома, 6 мая, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Костромской области официально подтвердили еще 15 случаев заражения новым коронавирусом — передает оперативный штаб по региону.

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Наряду с областным центром инфекция подтвердилась у жителей Кологривского и Макарьевского районов, Шарьи, Буя и Мантурово.

«Большинство случаев новых заболеваний связано с контактами с инфицированными родственниками и знакомыми, вернувшимися из других регионов — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода», — информирует штаб.

По состоянию на 6 мая, в Костромской области SARS-CoV2 выявили у 293 человек, 47 из них наблюдаются в больницах области.