Ярославль, 6 мая, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Ярославская область заняла 46-е место в рейтинге активности регионов по поддержке бизнеса. Рейтинг составил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреле федеральный бизнес-омбудсмен назвал Ярославскую область одной из худших по поддержке бизнеса во время эпидемии. За две недели область поднялась в середину списка.

На это повлияли меры, предпринятые областными властями. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области принят закон, снижающий налоги для ряда пострадавших отраслей. Сейчас правительство области разрабатывает второй пакет мер поддержки бизнеса. На прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов предложил в два раза снизить стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей из всех отраслей. Также предлагается освободить от уплаты имущественного налога за второй квартал владельцев коммерческой торговой недвижимости при условии, что они на период с 1 апреля по 1 июля аннулируют арендную плату для пострадавших из-за ограничений арендаторов.

Как говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, сегодня бизнес активно расширить перечень пострадавших отраслей. Об этом говорится в каждом втором обращении к бизнес-омбудсмену. Малый и средний бизнес хочет получить меры поддержки.

«Институт уполномоченных считает, что к особо пострадавшим отраслям смело можно относить всех, кто в условиях пандемии потерял не менее 30% выручки. В федеральном аппарате подсчитали, что под этот критерий попадает 99 ОКВЭД, в то время как правительственный перечень сегодня включает около 40. Такая ограниченность приводит к тому, что поддержку от государства могут получить далеко не все, кто в ней нуждается», — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Как следует из аналитики Бориса Титова, в целом по стране наиболее популярными мерами поддержки являются предоставление льготных кредитов (принято более чем в 60 регионах), налоговые послабления (принято более чем в 50 регионах) и освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды с органами госвласти (принято более чем в 40 регионах).

Лишь некоторые регионы выделяют прямые субсидий бизнесу. Такие меры действуют в Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской областях, республике Карелия и ряде других. Наиболее внушительная финансовая поддержка для пострадавших МСП и самозанятых в ЯНАО — 30 тысяч рублей.

В некоторых регионах широкому кругу бизнеса предоставлена возможность вернуться к повседневной работе: так, в Ульяновской области и Забайкальском крае с соблюдением всех мер предосторожности открылись торгово-развлекательные центры, с 12 мая должны возобновить работу ТРЦ Калининградской области.