Майкоп, 6 мая, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Реализовать дорожные проекты в Майкопе в соответствии со сроками поставил задачи глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Как сообщила пресс-служба главы РА, 5 мая руководитель региона проинспектировал в Майкопе ход ремонта автомобильной дороги по улице Димитрова.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Всего в 2020 году в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Адыгеи запланирована реконструкция восьми дорожных объектов с заменой асфальтового покрытия, бордюров, ремонтом тротуаров и установкой дорожных знаков, а также модернизация трех светофорных перекрестков. На семи объектах работы уже завершены с опережением графика. Благодаря экономии средств, руководством города было принято решение включить в дорожный план реконструкции еще одну улицу. Глава республики Мурат Кумпилов поставил профильному министерству задачу оперативно и качественно провести все намеченные работы, несмотря на сложную эпидобстановку.

На улице Димитрова, где побывал глава Адыгеи, должно быть отремонтировано более 2,3 км дорожного полотна — от въезда в республиканский центр до ул. М. Горького (нового транспортного кольца). На данный момент, сообщил замминистра строительства, транспорта ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, работы ведутся полным ходом. Подрядная организация планирует завершить ремонт данного участка к 3 июля.

Мурат Кумпилов отметил, что в случае досрочного завершения реализации проектов текущего года регион сможет начать осваивать лимиты года следующего, что повлияет на повышение безопасности и качества дорог и дальнейшего развития дорожной отрасли.

«Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями. Ограничительные меры по коронавирусу сегодня вынужденно сдерживают работу многих предприятий и организаций. В связи с этим руководству муниципальных образований необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы эффективно функционировали те отрасли, которые не попали под ограничения, и те, с которых они будут постепенно сниматься», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации республиканского минстроя, к заключению контрактов на 2021 год все готово, и с поступлением разъяснений из федерального центра начнется освоение лимитов следующего года.

Общая стоимость дорожных работ в Майкопе, запланированных на этот год в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с учетом федерального и регионального бюджета составит свыше 200 млн рублей. Также в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2020 год Майкопу выделено из бюджетов всех уровней свыше 92,5 млн рублей для благоустройства двух общественных и 23 дворовых территорий, объединяющих 33 многоквартирных дома. Работы должны быть завершены к 1 августа, на данный момент сданы одна общественная территория и восемь дворовых.