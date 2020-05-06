Майкоп, 6 мая, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Увеличить число тестирований на коронавирус поставил задачу главы Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе планерного совещания с членами кабинета министров республики и главами муниципалитетов, которое он провёл в режиме видеоконференции 5 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что по данным на утро 5 мая в республике зарегистрировано 202 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. На лечении находятся 146 человек, в реанимации — три человека, при этом пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. За весь период пандемии выздоровело 94 человека, умерли семь человек.

Глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований до тысячи в сутки, при этом поручил особое внимание уделить обследованию медиков, а также сотрудников организаций, которые находятся в зоне риска. Также это же касается и приграничных с краем территорий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция. Масштабное тестирование Мурат Кумпилов поручил провести в Адыгейске, где выявлено большое число заболевших.

Также оперативный штаб держит на контроле и тех, кто прибывает в Адыгею. Так, по данным, которые привела вице-премьер РА Наталья Широкова, с момента действия указа о самоизоляции граждан, прибывающих в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, в регион приехало 438 человек, в основном через аэропорт. За каждым обеспечен персональный контроль.

Глава Адыгеи поручил проработать вопрос дополнительной профилактической меры, связанной с ношением медицинских масок в общественных местах, и максимально обеспечить запас масок в аптечной и торговой сети. Премьер-министр РА Александр Наролин пояснил, что в настоящее время в аптеках на аптечной базе имеется 40 тысяч масок, планируется поставить еще около 100 тысяч масок. Также маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей.

На совещании также обсуждались вопросы восстановления работы системообразующих предприятий, открытия рынков и ярмарок. Как сообщил вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, в республике уже запущен ряд организаций, везде установлен строгий контроль за выполнением требований Роспотребнадзора. Завершается подготовка к открытию рынков города и районов республики.

«Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить товары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выращенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитарно-гигиенические нормы», — отметил Мурат Кумпилов.

Обсуждалась также поддержка малого и среднего бизнеса. По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, в республике уже реализуется ряд мер: есть заявки по беспроцентным кредитам для выплаты зарплат работникам, банки начали оформлять заявки по отсрочке кредитных платежей и т.д. Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетом более активно и адресно доводить информацию о мерах поддержки малому и среднему бизнесу, населению. Глава Адыгеи поблагодарил меценатов, которые оказали республике существенную финансовую и материальную помощь для приобретения медоборудования и адресную поддержку населения.