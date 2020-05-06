Ярославль, 6 мая, 2020, 09:09 — ИА Регнум. В Ярославле три школы будут переданы на уровень области. Проект решения об этом внесен в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Yarregion.ru ЯНОС-класс

В ведение региона перейдут школа № 33, Провинциальный колледж и лицей № 86. Передача происходит в рамках создания базовых школ Российской академии наук. Учебные заведения станут «опорными» школами. Они будут финансироваться из бюджета Ярославской области.

Школа № 33 в Ярославле с углубленным изучением математики считается элитной, она расположена в центре города. Лицей № 86 успешно развивает раннее профессиональное ориентирование, в частности, в нем создан инженерный ЯНОС-класс. Провинциальный колледж является лидером в Ярославской области по организации исследовательской деятельности школьников.

Имущество перейдет в казну региона безвозмездно. Город же сэкономит на содержании школ 27 млн рублей в год.