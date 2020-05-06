Ярославль, 6 мая, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Ярославские больницы, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, не укомплектованы персоналом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин. Врачи и медсестры работают с перегрузками.

Ярославская инфекционная больница

«Конечно, наши коллеги трудятся с большим напряжением. Сказать о том, что мы укомплектованы кадрами в полном объеме, это, конечно, ни о чем не сказать. У нас есть проблемы с комплектацией кадров. На сегодня укомплектованность девяти учреждений, которые работают по COVIDу, составляет порядка в среднем 60 процентов. У кого-то больше, у кого-то чуть меньше. Тем не менее все пациенты, которые там курируются, они получают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Анатолий Гулин.

При этом, по словам Гулина, средствами защиты медики обеспечены в полном объеме. Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной госпиталь ветеранов, перепрофилированный для лечения COVID-19, разместил объявление о наборе персонала. Ярославская ЦРБ сообщила о том, что в сменах работают два врача на 60 больных при нормативе один врач на шесть коек.