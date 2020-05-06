Ярославль, 6 мая, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя ярославского правительства Анатолий Гулин признал отставание официальной статистики по коронавирусу реальному положению дел в клиниках. Больных с симптомами COVID-19 в клиниках почти в три раза больше, чем тех, у кого болезнь диагностирована. Видеозапись Гулина опубликовал региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Yarregion.ru Анатолий Гулин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат областной думы Елена Кузнецова обратила внимание на несоответствие количества официально госпитализированных больных COVID-19 количеству мест в больницах. Официально в больницах на 5 мая находилось лишь 169 человек, в то время как областная инфекционная больница и госпиталь ветеранов (в котором около 200 коек) уже заполнены, новых пациентов везут в Ярославскую ЦРБ. И это не считая больниц в районах области.

По словам Анатолия Гулина, в клиниках для «ковидных» больных пациентов почти в три раза больше. По данным на 5 мая их 440 человек, а не 169.

«Бывают пациенты, которые имеют клинику COVID, но тестами они не подтверждаются. Бывает такая группа. Бывает так, что мы видим пациента с клиническими проявлениями, но не успели его продиагностировать лабораторно. Но мы его ведем и рассматриваем как «ковидного» пациента. У нас сегодня на 627 койках находится 440 пациентов. То есть у нас резерв коек еще достаточный», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Получается, что больных и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением на COVID-19 госпитализируют в одни и те же больницы. Гулин не объяснил причин задержки диагностики у 271 больного (440 — 169). Всего в Ярославской области больных с COVID-19 и симптомами заболевания принимают 9 больниц. Власти планируют увеличить количество коек.

«Мы сейчас третий этап, 250 коек, тоже готовим к развертыванию. И через неделю мы планируем их запустить. Дай Бог, чтобы мы этим резервом не воспользовались, но важно, чтобы он у нас был», — сказал Анатолий Гулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на 5 мая в Ярославской области коронавирусная инфекция была выявлена у 829 человек. По словам директора регионального департамента здравоохранения, более 70% из них переносят инфекцию либо с легкими симптомами или вообще без симптомов. Они не госпитализируются и остаются дома.