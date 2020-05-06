Чебоксары, 6 мая, 2020, 08:04 — ИА Регнум. МВД по Чувашии в рамках акции «Экспонат с историей» продолжает рассказывать о коллегах-героях и экспонатах музея истории органов внутренних дел. Внимание посетителей неизменно привлекают пробитые пулей китель и документы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашской полиции.

21.мвд.рф Пробитый пулей китель

Они принадлежали старшему лейтенанту милиции Николаю Никифорову. Он был убит в Новочебоксарске 14 апреля 1982 года при задержании бойца войсковой части, охранявшего одно из предприятий города и самовольно покинувшего свой пост. Обеспокоенные новочебоксарцы сообщили, что мужчина в военной форме разгуливал по городу с автоматом Калашникова.

«Стражи порядка убеждали его сдаться. Прозвучал выстрел. Старший лейтенант милиции Николай Никифоров погиб на месте. Пуля пробила удостоверение, в котором лежал план работы милиционера. Его посмертно наградили орденом Красной Звезды», — говорится в сообщении.

21.мвд.рф Пробитый пулей документ

Форменная одежда Николая Никифорова находится в зале музея. Кроме того, с 1985 года в Чувашии зародилась традиция проводить лично-командный чемпионат МВД по легкоатлетическому кроссу в честь павшего стража порядка. По традиции к участникам соревнований обращается вдова Вера Никифорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования 75-летия Победы и 100-летия образования органов внутренних Чувашии проводится акция «Экспонат с историей». Сотрудники полиции рассказывают о предметах, которые хранятся в музее истории органов внутренних дел республики.

Напомним, одним из стендов посвящён автоинспектору Шумерлинского ГОВД лейтенанту милиции Матвею Иванову (1908−1943 годы), который несколько раз просился на фронт, но каждый раз получал отказ со ссылкой на то, что и в тылу нужны люди. Он погиб в 1943 году при задержании двух вооруженных грабителей.