Чебоксары, 6 мая, 2020, 07:45 — ИА Регнум. В одном из сёл Яльчикского района Чувашии из бюджета поселения выделяют средства для строительства памятника воинам-односельчанам. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Zakupki.gov.ru Эскиз памятника

Заказчиком выступает Лащ-Таябинское сельское поселение Яльчикского района. В деревне Яманчурино рядом с сельским домом культуры планируется установить памятник воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне, а также обустроить территорию вокруг нового памятного сооружения. Здесь будут выгравированы имена односельчан, которые сражались за Победу.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 676 349 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете поселения.

Читайте также: Чувашия: Память о войне застыла в камне и в бронзе памятников

Планируется, что памятник будет установлен к 1 августа 2020 года

В Чувашии насчитывается более 1,3 тыс. памятников и памятных мест, связанных с войнами и локальными военными конфликтами, 36 мемориалов «Вечный огонь» и 285 воинских захоронений.