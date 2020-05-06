Чебоксары, 6 мая, 2020, 06:40 — ИА Регнум. Чувашия сегодня, 6 мая, принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы». На телеканалах и в социальных сетях будет размещено исполнение легендарной песни на чувашском языке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru С парада Победы в Чебоксарах

Марафон стартовал в Мордовии 25 апреля, переходя от региона к региону. В национальных республиках «День Победы» исполняют на родных языках регионов. 6 мая марафон принимает Чувашия: в социальных сетях и в эфирах телеканалов покажут клип на легендарную композицию в чувашском исполнении.

Видеоролик записывали в мемориальном комплексе «Победа», в музее воинской славы и во дворце культуры Тракторостроителей. В съемках участвовали солисты театра оперы и балета, филармонии, популярные исполнители республики, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

Напомним, из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. По данным властей на 27 апреля 2020 года, в Чувашии проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 32 жителя блокадного Ленинграда.

Как сообщало ИА REGNUM, песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом приволжского полпреда Игоря Комарова. Он идёт от региона к региону и символизирует единство страны, которая сплотилась ради одной на всех общей Победы.