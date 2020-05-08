Иван Шилов ИА REGNUM Это наша Победа

Москва, 9 мая, 2020, 02:10 — ИА Регнум. О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии.