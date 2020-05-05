Калуга, 5 мая, 2020, 18:30 — ИА Регнум. На главных улицах Калуги в рамках фотопроекта «75 правил жизни победителей» установлены портреты калужан-ветеранов Великой Отечественной войны с краткой историей их жизненного пути и главными принципами. Об этом 5 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Фото регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Калужской области В Калуге установили фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны

Калужане могут увидеть гордость области, ветеранов Великой Отечественной войны: Николая Максимова, Филиппа Трубенкова и Давида Чекеда, которые достойно прошли войну. Так, рядовой Николай Иванович Максимов, которому исполнилось 98 лет, сегодня ведёт активный образ жизни, встречается с молодежью, выступает в школах. Фронтовой разведчик, сержант Давид Прохорович Чекед в свои 95 лет больше времени проводит дома. Филипп Матвеевич Трубенков, являющийся тружеником тыла, которому 92 года, считается душой любой компании.

«С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Поэтому так важно нынешнему поколению не забывать ветеранов, а главное — передавать молодым героическую историю Великой Отечественной войны и рассказывать правду о ней, о её героях и их поступках», — сказал Дмитрий Афанасьев.

Фотопроект «75 правил жизни победителей», который стартовал 1 мая, создан, чтобы сохранить память о войне для будущего поколения. Проект является частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», который приурочен к 75-летию Великой Победы. В рамках акции любой желающий может исполнить желания ветеранов, выразив тем самым благодарность за их неоценимый вклад в победу над фашизмом.