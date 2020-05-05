Чебоксары, 5 мая, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В книгу об истории Великой Отечественной войны, выпущенную в Чувашии для школьников, включён раздел о строительстве Сурского рубежа и Казанского обвода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru Раздел о строительстве в Чувашии Сурского рубежа

В год 75-летия Победы чувашское книжное издательство выпустило книгу «День Победы приближали, как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны». Авторами издания, которое предназначено для детей среднего и старшего школьного возраста, являются Олег Андреев и Марина Широкова.

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Cap.ru Раздел о строительстве в Чувашии Сурского рубежа

Отдельная глава посвящена строительству оборонительных рубежей в Чувашии. Рубежи обороны на Волге в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

«Это историческое событие, которое недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч людей в тылу, история, заслуживающая внимания. Совсем недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению», — подчеркнул врио главы Чувашии Олег Николаев, по поручению которого данный подвиг будет увековечен.

Cap.ru Обращение врио главы Чувашии Олега Николаева

Сюжет «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии»

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 1941 года в Чувашии начали мобилизовывать колхозников на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода: всего было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет). В среднем ежедневно участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась «до 110 тысяч человек».

Строительство оборонительных рубежей считают одним из примеров трудового героизма. За короткий срок при аномальных морозах (они достигали 40 градусов) был проделан масштабный объём работы. Для сравнения: за три месяца строительства оборонительного фронта протяжённостью 380 км было переработано примерно столько же земли, сколько в среднем за год на строительстве Чебоксарской ГЭС. При этом, в отличие от послевоенных советских строек, рубежи обороны возводились вручную.