Кострома, 5 мая, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В четырёх образовательных организациях Межевского района Костромской области дети с ограниченными возможностями здоровья смогли получить компенсацию за питание или продуктовые наборы только после вмешательства прокуратуры.

Фото Департамента образования и науки Костромской области Продуктовые наборы

«В условиях введения дистанционного обучения школьников в нарушение требований закона отделом образования администрации Межевского муниципального района и образовательными организациями не было принято мер к обеспечению детей бесплатным питанием», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

После перевода образовательных учреждений региона на дистанционный режим школьники с ослабленным здоровьем лишились бесплатных завтраков и обедов. Эта поддержка была весома для костромских семей.

Выдавать продуктовые наборы из расчёта 130 рублей в день детям начали в конце апреля. Предполагается, что сухпайки получат около 6,5 тысяч детей. В состав набора входят консервы, крупы, чай, сахарный песок, растительное масло, печенье шоколад и другие продукты — всего 16 наименований.