Охтамаа заработает 50 миллионов рублей за сезон в «Локомотиве»
Ярославль, 5 мая, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Согласно информации портала «Бизнес Online», финский хоккеист Атте Охтамаа будет получать в ярославском «Локомотиве» 50 миллионов рублей за сезон .
ХК «Локомотив»
Атте Охтамаа
Напомним, что 1 мая игрок подписал однолетнее соглашение с ярославской командой.
В минувшем сезоне финн защищал цвета казахстанского «Барыса». В 36 матчах регулярного чемпионата 32-летний защитник набрал 21 (6+15) очко при показатели полезности «+14».