Ярославль, 5 мая, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Согласно информации портала «Бизнес Online», финский хоккеист Атте Охтамаа будет получать в ярославском «Локомотиве» 50 миллионов рублей за сезон .

ХК «Локомотив» Атте Охтамаа

Напомним, что 1 мая игрок подписал однолетнее соглашение с ярославской командой.

В минувшем сезоне финн защищал цвета казахстанского «Барыса». В 36 матчах регулярного чемпионата 32-летний защитник набрал 21 (6+15) очко при показатели полезности «+14».