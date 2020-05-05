Вашингтон, 5 мая, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Американское автопредприятие Fisker представило рендеры своего эклектического внедорожника Ocean. Изображения распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Ocean Рендер эклектического внедорожника Fisker Ocean

Калифорнийская компания Fisker позиционируется на авторынке, как производитель недорогих электрокаров с впечатляющей производительностью. В автокомпании заверяют, что модель Ocean будет одним из самых доступных электрических внедорожников.

У авто будет большой клиренс и большие вседорожные шины. Кроме того, модель будет оснащена дополнительным багажником на крыше и световыми панелями со светодиодами. Также Fisker Ocean будет иметь рамную конструкцию кузова.

Дальность же хода электрического внедорожника составит 482,8 км.

Напомним, в первом квартале 2020 года в РФ на вторичном авторынке было продано 875 машин. Это на 46% больше аналогичного периода 2019 года.

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