Калуга, 5 мая, 2020, 12:42 — ИА Регнум. 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 5 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

По данным областного оперштаба, зафиксировано 1407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1234 человека находятся на лечении. 161 человек выздоровел, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (314), в Обнинске (203), в Боровском районе (158), в Малоярославецком районе (141) и в Думиничском районе (81).

По расчетам аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Калужской области на 100 тысяч человек приходится 120 заболевших. Эксперты считают, что данная цифра является наиболее высокой среди субъектов Центрального федерального округа. Наименьший прирост больных COVID-19 среди регионов ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) зафиксирован в Воронежской области: девять заболевших на 100 тыс. человек.