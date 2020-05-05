Москва, 5 мая, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя гендиректора — генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом сообщает 5 мая пресс-служба Роскосмоса.

ГК «Роскосмос» Евгений Микрин

«Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также принёс соболезнования родственникам умершего. По словам Рогозина, врачи несколько недель боролись за его жизнь и использовали все возможные методики, однако болезнь победила.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Микрина в больнице в московской Коммунарке стало известно 5 мая. Евгению Микрину было 64 года, он был членом президиума Российской академии наук (РАН).

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