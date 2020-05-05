Ярославль, 5 мая, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы от КПРФ Елена Кузнецова подвергла сомнению официальную статистику по коронавирусу в регионе. Об этом Кузнецова написала на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сомнения основаны на общедоступных фактах: количестве мест для больных COVID-19 и количестве официально госпитализированных.

«Ежедневно на сайте «Коронавирус. Оперштаб Ярославской области» публикуются данные по заболевшим и вылечившимся. Но эти данные никак не сопоставляются с действительным положением дел. На 04.05.2020 на лечении находится 683 человека, 171 — госпитализирован. Несколько дней назад в СМИ прошла информация, что Госпиталь ветеранов войн «забит под завязку» пациентами. А в нем развёрнуто 240 коек. Больница им. Семашко с 50 койками тоже заполнена. У нас есть областная инфекционная больница, больница в Рыбинске, в Тутаеве, Ростове. Больных начали свозить в Ярославскую ЦРБ в Карабаху (140 коек). Тогда со статистикой по госпитализации возникают вопросы. Почему тогда только 171 пациент находится на госпитализации? Просим департамент здравоохранения области ответить: сколько пациентов с коронавирусом находится в больницах области, конкретно по каждой медорганизации? Почему тесты на коронавирус готовятся 10 дней и более? Как обстоит дело с медицинским персоналом в перепрофилированных организациях и непосредственно в Ярославской ЦРБ?» — пишет Елена Кузнецова.

Департамент здравоохранения косвенно ответил депутату в официальном телеграм-канале регионального штаба по ситуации с коронавирусом.

«В настоящий момент перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому самостоятельно. При ухудшении вызывают врача на дом, и он принимает решение, требуется или нет госпитализация. Сейчас госпитализированных с коронавирусной инфекцией меньше 200 человек. Поэтому есть коечный запас. Но в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек», — сообщили в региональном штабе по ситуации с коронавирусом.

Остается неясным, зачем везти больных в Ярославскую ЦРБ, где не хватает врачей, если места в других, подготовленных ранее больницах еще не закончились? Депутат Елена Кузнецова предлагает департаменту провести пресс-конференцию, чтобы «снять напряжение в обществе» и ответить на все вопросы.