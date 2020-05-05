Чебоксары, 5 мая, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают выявлять жителей, которые нарушают предписание о соблюдении домашнего карантина. За последние сутки нарушили самоизоляцию 96 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM В новоюжном районе Чебоксар

В настоящее время предписания с требованием о самоизоляции выданы 320 жителям региона, у которых официально подтверждено инфицирование коронавирусом или лица из группы контактных лиц «первой очереди, то есть непосредственно вступавшие в контакт с инфицированными». За последние сутки проигнорировали предписания, и вышли из дома треть «карантинных» жителей.

«Это 96 человек. То есть почти 30% людей, которым необходимо соблюдать режим изоляции», — говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, подчёркивая, что «люди, представляя потенциальную опасность, готовы рисковать сами и подвергать риску других людей».

Кроме того, они несут предусмотренную законом ответственность: по всем фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Документы переданы для рассмотрения в управление Роспотребнадзора. Людям, нарушившим предписание, грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции также предусмотрена уголовная ответственность, если действия повлекли массовое заражение или смерть людей.

Отметим, что 4 мая врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что за последние сутки 47 жителей, которые обязаны по предписанию Роспотребнадзора соблюдать домашний карантин, нарушили названный режим. Эти нарушения зафиксированы системой геолокации.

«Людей не пугают ни большие штрафы, ни опасность заразить других», — констатировал руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 мая (10:35 мск), за последние сутки в Чувашии официально установлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заражённых достигло 844.