Ульяновск, 5 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2. Также выросло число выздоровевших пациентов. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Ульяновская область: данные оперативного штаба России

По данным на 5 мая (10:35 мск), в Ульяновской области официально установлено 544 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 16.

Число выздоровевших за последние сутки выросло с 84 до 89. Новых смертей нет. Напомним, всего в настоящее время скончались четыре пациента с COVID-19.

Что касается распределения числа заразившихся коронавирусом, то по-прежнему лидирует Карсунский район, где подтверждено 198 случаев инфицирования. В Ульяновске выявлено 129 заражённых SARS-CoV-2. Всего в Ульяновской области проведено более 17,5 тыс. тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил запустить горячую линию для консультирования медработников по вопросам выплат.

Напомним, в России зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусом, выздоровели 19 865 человек.