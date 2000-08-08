Самарская область, 8 августа, 2000, 12:31 — ИА Регнум. Второй год тольяттинская мэрия финансирует работы по переносу кладбища старого Ставрополя. По словам директора музея историко-культурного наследия Елены Налетовой, кладбище совершенно разрушено, на могилах давно нет надгробий и горожане в буквальном смысле ходят по костям, даже не подозревая об этом. Первое перезахоронение останков ставропольцев уже состоялось.