Кострома, 5 мая, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявлено 12 заражений коронавирусом. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Управление Росгвардии по Костромской области Врачи перед выездом на работу в очаге инфекции

Большая часть инфицированных найдена в Буе и Буйском районе области. Семь человек получили заражение по контакту с родственниками и знакомыми, прибывшими из других регионов. Также положительный результат дал тест двух костромичей, жителей Шарьи, Неи, Сусанинского района.

Таким образом, общее количество инфицированных в регионе достигло 278 человек, 53 из них находятся на лечении в больницах, 60 граждан выздоровели.