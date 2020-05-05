Чебоксары, 5 мая, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2, о которых накануне заявляли региональные власти. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии на 5 мая

По данным на 5 мая (10:35 мск), за последние сутки в Чувашии официально установлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заражённых достигло 844.

Также выросло число выздоровевших: переболели COVID-19 ещё 15 человек, общее число выздоровевших достигло 149.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки в России выявлено 10 102 случаев заражения новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, в том числе у 49,1% заражённых не было клинических проявлений болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, что 3 мая в Чувашии официально выявлено 55 новых случаев инфицирования, 4 мая — 64, 5 мая — 49 случаев. Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявлял, что более 90% инфицированных SARS-CoV-2 не имеют явных симптомов. Это является одной из причин быстрого распространения вируса: не все носители знают, что они заражены. Ещё одна причина — нарушение домашнего карантина со стороны пациентов, у которых подтверждено инфицирование SARS-CoV-2.