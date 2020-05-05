Чита, 5 мая, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края приглашают принять участие во всероссийской акции «Окна Победы», посвящённой 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Правительство Забайкальского края С Днём Победы!

Как сообщает сегодня, 5 мая, официальный сайт региона, почтить память героев, находясь на самоизоляции, можно путём оформления участниками окон своих квартир, домов или офисов с использованием рисунков, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

«В эти моменты особое внимание отводится семейным ценностям, единству поколений, возможности провести праздник в кругу семьи, в том числе с людьми старшего поколения», — отмечают в правительстве региона.

Оформленные окна организаторы акции призывают сфотографировать и разместить на своих страничках в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды. Как уже сообщало ИА REGNUM, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.