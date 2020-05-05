Ульяновская область, 5 мая, 2020, 09:39 — ИА Регнум. В одном из сёл Цильнинского района Ульяновской области прошёл парад Победы для 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Сяпукова. В преддверии празднования 75-летия Победы его поздравил губернатор региона Сергей Морозов, сообщается на его странице в «Фейсбуке».

Facebook.com Фёдор Сяпуков под флагом Победы

Фёдор Сяпуков с 1944 года он служил на Дальнем Востоке в дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского военно-морского флота, участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов. День Победы встретил «на посту с винтовкой в руках» на острове Русский.

«А море — полный штиль. Вдруг на базе заиграла музыка. И нам объявили, что война кончилась», — рассказал Фёдор Сяпуков.

Facebook.com Ветерана поздравил с праздником губернатор

Facebook.com Парад Победы в селе, где проживает ветеран

По словам губернатора, ветеран «до сих пор рвётся за руль, а в глазах мальчишеский задор».

«Для ветерана провели небольшой парад Победы возле его дома», — сказал Сергей Морозов.

Facebook.com Фёдор Сяпуков под флагом Победы

По данным ульяновских властей, в регионе в настоящее время проживают 11 513 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе 252 фронтовика, 80 инвалидов войны, 74 солдата последнего военного призыва, 65 защитников и жителей блокадного Ленинграда, 102 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 8 188 тружеников тыла и 78 тыс. жителей, относящихся к категории дети войны.

«Важно окружить каждого героя войны искренней заботой и вниманием, душевным теплом и любовью», — отмечал ранее губернатор Сергей Морозов.