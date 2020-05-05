В селе Ульяновской области для ветерана устроили парад Победы
Ульяновская область, 5 мая, 2020, 09:39 — ИА Регнум. В одном из сёл Цильнинского района Ульяновской области прошёл парад Победы для 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Сяпукова. В преддверии празднования 75-летия Победы его поздравил губернатор региона Сергей Морозов, сообщается на его странице в «Фейсбуке».
Фёдор Сяпуков с 1944 года он служил на Дальнем Востоке в дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского военно-морского флота, участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов. День Победы встретил «на посту с винтовкой в руках» на острове Русский.
По словам губернатора, ветеран «до сих пор рвётся за руль, а в глазах мальчишеский задор».
По данным ульяновских властей, в регионе в настоящее время проживают 11 513 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе 252 фронтовика, 80 инвалидов войны, 74 солдата последнего военного призыва, 65 защитников и жителей блокадного Ленинграда, 102 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 8 188 тружеников тыла и 78 тыс. жителей, относящихся к категории дети войны.