Чебоксары, 5 мая, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии Верховный суд объявил аукцион по поставке гражданских фильтрующих противогазов. Всего планируется приобрести 38 противогазов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В одном из залов заседаний Верховного суда Чувашии

Предметом закупки является поставка «противогазов гражданских фильтрующих». Заказчиком является Верховный суд Чувашии, объявив начальную цену контракта в размере 143 324 рубля 91 копейка. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете.

Всего закупается 38 противогазов. В состав каждого гражданского противогаза должны входить: «лицевая часть (панорамная маска) — 1 штука; фильтр комбинированный специальный — 1 штука; сумка для ношения и хранения противогаза гражданского — 1 штука; руководство по эксплуатации — 1 штука на 1 упаковочное место; паспорт на изделие — 1 штука на партию».

Электронный аукцион назначен на 15 мая.