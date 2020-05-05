Верховный суд Чувашии закупает противогазы
Чебоксары, 5 мая, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии Верховный суд объявил аукцион по поставке гражданских фильтрующих противогазов. Всего планируется приобрести 38 противогазов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Предметом закупки является поставка «противогазов гражданских фильтрующих». Заказчиком является Верховный суд Чувашии, объявив начальную цену контракта в размере 143 324 рубля 91 копейка. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете.
Всего закупается 38 противогазов. В состав каждого гражданского противогаза должны входить: «лицевая часть (панорамная маска) — 1 штука; фильтр комбинированный специальный — 1 штука; сумка для ношения и хранения противогаза гражданского — 1 штука; руководство по эксплуатации — 1 штука на 1 упаковочное место; паспорт на изделие — 1 штука на партию».
Электронный аукцион назначен на 15 мая.